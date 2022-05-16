مع احتمال حدوثه.. ما الشكل الذي قد يتخذه الركود الاقتصادي القادم؟

رغم نمو الوظائف على نطاق واسع، والجنون في سوق الإسكان، والربح الكبير الذي حققه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في العام الماضي، يحذر العديد من الاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين الآن من أن الركود قد يلوح في الأفق.

ومع محاولة الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم العالي برفع سعر الفائدة، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي نفسه يعترف بأن البنوك المركزية ربما كان يجب أن تتصرف في وقت أقرب.

التحدي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هو الآتي: تباطؤ الاقتصاد بما يكفي للسيطرة على التضخم، ولكن ليس لدرجة أنه يتحول إلى ركود، إنه البحث عن ما يسمى بالهبوط الناعم، لكنه لن يكون سهلاً.

فبحسب بيل دودلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن "فرص التخلص منه منخفضة للغاية، لأنهم يجب أن يرفعوا معدل البطالة، وفي الماضي، عندما ترفع معدل البطالة، لم تكن قادرًا على تجنب الركود الكامل".

ومع تزايد مخاوف الركود، يتخلص المستثمرون من الأسهم والأصول الأخرى الخطرة - كل شيء من قطاع التكنولوجيا إلى أسهم التجزئة إلى البيتكوين، تعرض للهبوط. عوامل أخرى، مثل غزو روسيا لأوكرانيا وإغلاقات كوفيد - 19 في الصين لم يساعدوا التوقعات.

أشكال الركود الاقتصادي

لذا إذا انزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، فكيف سيكون شكله؟

هناك مجموعة من الاحتمالات، ركود بمنحنى على شكل V هو أفضل سيناريو، حيث سيكون انخفاضًا حادًا، يتبعه انتعاش حاد بنفس القدر، وغالبًا ما ينتج عن صدمة لمرة واحدة للاقتصاد، كما رأينا في بداية الوباء.

المنحنى على شكل حرف U هو ركود طويل الأمد يستغرق بضع سنوات للتعافي الكامل للناتج المحلي الإجمالي. حدث ذلك في منتصف السبعينيات خلال أزمة النفط وفترة التضخم المصحوب بركود.

ثم هناك الركود على شكل حرف L، أو ركود عصا الهوكي، هذه أسوأ حالة، وذلك عندما يتحول الركود المطول إلى كساد كامل. الكساد الكبير هو مثال كلاسيكي. لكن بعض الاقتصاديين يجادلون بأن الأزمة المالية، التي بدأت في عام 2007 واستغرقت ما يقرب من ست سنوات قبل أن يحدث انتعاش كامل، استوفيت أيضًا تعريف شكل L هذا.

وهناك أيضًا شكل W، عندما ينتعش الاقتصاد سريعًا قبل أن ينزلق مرة أخرى إلى الركود.

وأخيرًا، هناك شكل K، وهو انتعاش بعض المجالات الاقتصاد بوتيرة أسرع بكثير من غيرها، خالقًا خطي انتعاش منفصلين. يجادل بعض الاقتصاديين بأن هذا ما حدث بالفعل بعد بداية الجائحة، عندما كان العمال ذوو الدخل المنخفض هم آخر من شعروا بعودة الاقتصاد.

هذه أشكال كثيرة، لكن تذكروا أن الركود مجرد احتمال في هذه المرحلة. لكنه احتمال يأخذه اقتصاديون على محمل الجد.