4 أسباب لشراء سيارة "أودي S3" الجديدة بالكامل.. تعرف على أبرز مميزاتها

بمحرك من 4 اسطوانات بسعة لترين وعزم أقصى يساوي 400 نيوتن في المتر، قد يعتبر البعض أن سيارة أودي S3 من بين المركبات الأفضل للاستخدام اليومي.
السيارة أنها مزودة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات، مع شاشة سائق عالية الوضوح بقياس 12.3 بوصة بين العدادات الرياضية.
نستعرض لكم فيما يلي 4 أسباب قد تدفعكم إلى شراء "أودي S3" الجديدة:
- مناسبة للاستخدام اليومي
فمع كونها بـ4 أبواب وبمقاعدها المريحة، يمكن للسائق استخدامها يوميًا دون أن يضحي بالعملية. المساحة الداخلية للسيارة تسمح بصعود 4 أشخاص راشدين على متنها دون أن يشعروا بالضيق.
- محرك رياضي وعزم قوي
رغم أن "أودي S3" مزودة بمحرك من 4 اسطوانات فقط، إلا أنه يولد قوة 290 حصانًا، قوة تعتبر كافية للاستمتاع بالقيادة اليومية بجانب الأداء الرياضي المميز للسيارة الألمانية، بتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.9 ثانية.
- نظام المعلومات والترفيه الحديث
السيارة مزودة بنظام معلومات وترفيه تفاعلي حديث، يتجاوب مع اللمس، بشاشة يبلغ حجمها 10.1 بوصة.
- تصميم خارجي وداخلي رياضي وأنيق
المقصورة الداخلية للسيارة مزينة بلمسات أنيقة، في حين أن المقاعد مريحة جدًا ومطرزّة، مع موجود شعار S محفورًا عليها. أما التصميم الخارجي للسيارة فيعكس الروح الرياضية للسيارة، مع امتداد الخط الجانبي للسيارة من المصابيح في مقدمة السيارة إلى المصابيح الخلفية.