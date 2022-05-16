4 أسباب لشراء سيارة "أودي S3" الجديدة بالكامل.. تعرف على أبرز مميزاتها

بمحرك من 4 اسطوانات بسعة لترين وعزم أقصى يساوي 400 نيوتن في المتر، قد يعتبر البعض أن سيارة أودي S3 من بين المركبات الأفضل للاستخدام اليومي.

السيارة أنها مزودة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات، مع شاشة سائق عالية الوضوح بقياس 12.3 بوصة بين العدادات الرياضية.

نستعرض لكم فيما يلي 4 أسباب قد تدفعكم إلى شراء "أودي S3" الجديدة: