رئيس سناب شات يفاجئ طلابًا جامعيين ويدفع ديونهم الدراسية بالكامل

قام الشريك المؤسس لسناب شات إيفان شبيغل بالتبرع لدفع ديون أحدث خريجي كلية أوتيس للفن والتصميم، إذ قام شبيغل بالتبرع مع زوجته ميراندا كير من خلال صندوق عائلة شبيغل، دون الإفصاح عن المبلغ الإجمالي.

وتبرع الزوجان بعد دعوة الكلية لهما للحديث وتقديم شهادات فخرية لهما، بحسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وكان شبيغل قد درس في الفترة الصيفية في كلية أوتيس أثناء دراسته الثانوية، قبل الانضمام إلى جامعة ستانفورد.

كما تبرع شبيغل بأكثر من 280 مليون دولار من أسهم سناب، وتعهد هو وبوبي ميرفي بملايين الأسهم لصالح مؤسسة سناب، بحسب ما ذكرت فوربس.