لم يتحفظ رئيس طيران ريان على كلماته عندما عبّر عن خيبة أمله ببوينغ، فقبل العام الماضي، تمتع طيران ريان وبوينغ بعلاقة تجارية طويلة وقوية. لكن في سبتمبر 2021، انهارت مفاوضات لشراء طائرات 737 ماكس 10 من بوينغ.

في ذلك الوقت، وصف أوليري موقف بوينغ من تسعير طائراتها في الصفقة بـ"الواهم".

وبحسب بيان لبوينغ في سبتمبر 2021، فقد قالت الشركة إن "طيران ريان شريك طويل الأمد. نقدر أعمالهم وملتزمون بدعمهم… في نفس الوقت، نستمر في انضباطنا واتخاذ قرارات منطقية بالنسبة لعملائنا وشركتنا".

أوليري غاضب الآن بسبب تأخر تسليم جيل سابق من طائرات 737 ماكس، التي صنعتها بوينغ لشركات طيران أخرى.

المشتري الأساسي لهذه الطائرات ألغى الطلب أثناء فترة تعليق استخدام طائرات 737 ماكس 8 و 9، حيث كانت فترة التعليق، التي استمرت 20 شهرًا، بعد حادثين مميتين تضمنا طائراتي 737 ماكس.