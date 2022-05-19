أطلقت ديزني+ العرض التشويقي الأول لسلسلة مارفل للأبطال الخارقين الجديدة "العملاقة الخضراء: محامية القانون"، حيث تلعب تاتيانا ماسلاني دور البطولة بشخصية جينيفر والترز، محامية مختصة في القضايا القانونية للبشر الخارقين.

وتتحول والترز إلى العملاقة الخضراء ذات القوة الخارقة بعد خضوعها لعملية نقل دم من قريبها بروس بانر.

ستعيد السلسلة العملاق الأخضر الذي أدى دوره مارك رافالو وخصمه الذي يلعب دوره تيم روث.

حظيت ديزني+ بدفعة قوية في الربع الأول من 2022 مع استمرار توسعتها لـ"كون مارفل السينمائي" المشهور على خدمة البث.

يذكر أن سلسلة العملاقة الخضراء ستعرض على ديزني+ لأول مرة في 17 أغسطس/ آب القادم.