انضممت لشركة عن بعد؟ إليك كيفية التواصل مع زملائك بشكل أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–التعرف على زملاء جدد من خلال الشاشة أثناء العمل من المنزل أمر له تحدياته. يجب أن يكون بناء العلاقات مع الزملاء الجدد في العمل أولوية، حتى لو لم تقابلهم شخصيًا. إليك بعض الطرق للتعرف عليهم بشكل أفضل:

تعمد القيام بذلك

عندما لا تكون اللقاءات العشوائية وتناول القهوة العفوي متاحا، يجب أن تكون أكثر إصرارًا على إعداد محادثات للتعرف على زملائك.

يمكنك أن تطلب من مديرك توصيات حول الأشخاص الذين تتواصل معهم.

اسأل عن صديق

في حال لم تقم الشركة بتعيين شخص لمساعدتك في التعرف على الشركة، يمكنك طلب شخص ما، ولكن لا ينبغي أن يكون مديرك.

حدد الأهداف: صغيرة وكبيرة

يفضل دائمًا عند بدء عمل جديد تحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى لدورك، وتحديد العلاقات التي ترغب في تنميتها.

اطلب أن تحضر الاجتماعات

اسأل مديرك إذا كان بإمكانك الاستماع إلى الاجتماعات افتراضيًا، مما يساعدك في التعرف على أشخاص جدد وعلى ثقافة اجتماعات الشركة.

تشغيل الكاميرا

أثناء حضور الاجتماعات، قد يكون من الصعب تذكر اسم شخص ما إذا كنت لا تستطيع تخيل وجهه، لذلك يمكن تشغيل الكاميرا للتواصل بشكل أفضل.