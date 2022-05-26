أوضح محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، ما هي الرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يُعرف بـ"NFT"، وكيف سبقت حكومة بلاده باستغلالها بصورة عملية، والانعكاس الإيجابي لذلك في زيادة جاذبية السوق الإماراتية.

وأشار بن طليعة إلى أن حكومة الإمارات "تتبنى نهج واضح في التطوير المستمر للعمل الحكومي من خلال أساليب مبتكرة ومواكبة التكنولوجيا الموجودة للاستفادة منها في العمل الحكومي".

كما أكّد على أن الحكومة تعمل جاهدة على رقمنة جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك تحويل الوثائق الرسمية على منصة "بلوك تشين"، لتخزين الوثائق وإتاحتها للمتعاملين بشكل رقمي.