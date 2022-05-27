3 خطوات تحمي بها أموالك الشخصية عند البدء بعمل تجاري جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترك ملايين الأشخاص حول العالم وظائفهم أو فقدوها أثناء جائحة كورونا، وقرر الكثيرون القيام بعمل خاص بهم. لكن، على الرغم من فوائد العمل الخاص الكبيرة، هناك أيضًا الكثير من العقبات المالية التي ترافقه. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لحماية أموالك:

الاستعداد للتضحية المالية في البداية

معظم الشركات لا تكسب أموالًا على الإطلاق في الفترة الأولى، لذلك عليك أن تبدأ بزيادة مدخراتك الشخصية قبل بدء عمل تجاري، لتغطية فواتيرك ونفقات المعيشة خلال تلك الفترة.

ضع نفسك على قائمة الرواتب

حين تبدأ بسحب الأموال من إيراداتك، قم بوضع قسم منها في حساب تقاعدي، حتى لو لم يكن مبلغًا كبيرًا. فكلما أسرعت في التعود على عادة الادخار للتقاعد، كان ذلك أفضل.

تذكر أن عملك ليس مدخراتك

يميل العديد من رواد الأعمال للتفكير في أعمالهم كمصدر أساسي للتقاعد، وهذا يحتوي عل قدر من المخاطرة.

لذلك حاول اتخاذ خطوات أخرى للتنوع وتخصيص الأموال للتقاعد تحسبًا لحالات الطوارئ التي قد تطيح بالعمل كالجائحة أو الحرب.