عملية وبتصميم جذّاب.. 5 أسباب لشراء سيارة بيجو 208 جي تي

من محركها ذي الأداء الرياضي مرورًا بالتصميم الخارجي الجذًاب إلى استهلاك الوقود الاقتصادي، إليكم فيما يلي 5 أسباب لشراء سيارة بيجو 208 جي تي:

أداء بروح رياضية

السيارة مزودة بمحرك تيربو من 4 اسطوانات بسعة 1.2 لتر يولّد قوة 130 حصانًا، الذي يعتبر أكثر من كاف للاستمتاع بأداء ذي روح رياضية في طرقات المدن، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن السيارة، الذي يتجاوز طنًا بقليل.

تصميم خارجي جذاب ومقصورة مريحة

مقدمة السيارة مصممة بشكل جذاب، مع وجود أضواء LED بتصميمها ذي الثلاثة مخالب في الواجهة، مما يعطي السيارة شكلًا عدائيًا يميّز السيارة. أما مقصورة السيارة فمزودة بلمسات من ألياف الكربون، مع كراسي Bucket تمنح الركاب الراحة والثبات داخل السيارة.

استهلاك الوقود

السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، فإمكانية قيادتها لما يتجاوز 17 كيلومترًا لكل لتر من الوقود يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

الحجم الصغير

قد يواجه البعض مشاكل عند القيادة في الطرقات الضيقة أو عند محاولة ركن السيارات، لكن حجم سيارة بيجو 208 جي تي الصغير سيساعد دون شك في تقليل هذه المشاكل وسيساعد في تسهيل عملية ركن السيارة.