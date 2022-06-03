هل البحث عن عمل أمر مرهق لك؟ هذا ما عليك فعله إذا واجهتك عقبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– على الرغم من جهود أصحاب العمل لجذب العمال وتوظيفهم بعد جائحة كورونا، فقد يكون العثور على وظيفة جديدة شاقًا. إليك ما يجب فعله إذا واجه بحثك عن عمل جديد بعض العقبات:

خذ استراحة سريعة

البحث عن وظيفة يمكن أن يكون مرهقًا ومحبطًا، لذلك حاول أخذ إجازة لمدة أسبوع حتى تتمكن من إعادة البحث.

تضييق نطاق البحث

يساعد التركيز في البحث على تحسين فرص التوظيف. خذ الوقت الكافي لتحديد نوع الدور الذي تبحث عنه بالإضافة إلى نوع الشركة.

توسيع شبكة البحث

تواصل واطلب المساعدة من الزملاء السابقين والأساتذة والأصدقاء وأفراد الأسرة في البحث. يمكنك كذلك الوصول إلى الموظفين في شركة تهتم بها واخبارهم أنك مهتم بالعمل في شركتهم وعما إذا كانوا على استعداد للمساعدة.

التقدم المبكر للوظيفة

إذا وجدت وظيفة تتطابق مع ما تبحث عنه، فلا تنتظر كثيرا لتقديم الطلب.

تحديث سيرتك الذاتية

إذا كنت لا تحصل على الاهتمام بعد التقدم لوظيفة، قم بإلقاء نظرة على سيرتك الذاتية، وتأكد من استخدام لغة واضحة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسميات الوظيفية السابقة.

حاول أن تظل إيجابيًا

قد يكون من الصعب تقبل الرفض بعد التقدم لعدد من الوظائف، لذلك ضع قائمة بصفاتك الإيجابية وإنجازاتك حتى تساعدك في الحفاظ على ثقتك بنفسك أثناء عملية البحث المطولة.