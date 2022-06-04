للمرة الأولى.. "بلو أوريجين" ترسل شابة من أصل مكسيكي إلى الفضاء

حمل صاروخ "بلو أوريجين" الذي صنعه جيف بيزوس، مجموعته الخامسة من الركاب إلى حافة الفضاء، بما في ذلك أول امرأة مكسيكية المولد تقوم بهذه الرحلة.

أقلع الصاروخ دون المداري الذي يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا من منشآت بلو أوريجين في غرب تكساس في الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت الشرقي، محملًا بمجموعة من ستة أشخاص إلى أكثر من 62 ميلًا فوق سطح الأرض، والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه حدود الفضاء الخارجي ووذلك يمنحهم بضع دقائق من انعدام الوزن قبل الهبوط بالمظلة.

دفع معظم الركاب مبلغًا لم يكشف عنه مقابل مقاعدهم.

لكن كاتيا إيشازاريتا، مهندسة ومحاورة علمية من غوادالاخارا بالمكسيك، اختيرت من قبل منظمة غير ربحية تدعى Space for Humanity للانضمام إلى هذه المهمة من بين مجموعة من آلاف المتقدمين.

هدف المنظمة هو إرسال "قادة استثنائيين" إلى الفضاء والسماح لهم بتجربة تأثير النظرة العامة، وهي ظاهرة كثيرًا ما يتحدث عنها رواد الفضاء الذين يقولون إن رؤية الأرض من الفضاء تمنحهم تحولًا عميقًا في المنظور.