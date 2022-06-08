يبدو كإنسان عنكبوتي.. تعرف إلى نموذج ياباني أولي لمركبة قمرية

تأمل شركة GITAI اليابانية أن يُظهر هذا الروبوت، R1، قدراته على القمر في منتصف العشرين من العشرينيات. تم بناء المركبة القمرية الروبوتية R1 بالشراكة مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA.

تأمل GITAI أن يكون R1 أحد الروبوتات العديدة التي ستكمل المهام على القمر.

أكمل R1 تشغيلًا اختباريًا في منشأة JAXA التي تم بناؤها لتقليد سطح القمر.

جاكسا، مثل شريكتها الأمريكية المقربة ناسا، تمنح عقودًا لشركات خاصة لتكنولوجيا الفضاء.

الأمل هو أن المنافسة ستزيد الابتكار وتقلل من التكاليف.

تنضم إلى GITAI شركات مثل Lockheed Martin و ispace و Astrobotic والعديد من الشركات الأخرى في تطوير مركبات القمر.