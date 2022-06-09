الشركات الـ 10 الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وفقًا لقائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2022، شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشًا ملموسًا في عام 2021 رغم الضغوطات الاقتصادية والتضخم إثر اضطراب الأسواق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

سجلت أقوى 100 شركة أرباحًا بقيمة إجمالية 201.7 مليار دولار، مقارنة بـ 91 مليار دولار في عام 2020، أي بزيادة 121%. وتصدرت الشركات الخليجية قائمة فوربس بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط. وسادت الشركات السعودية على قائمة 2022 بـ 33 شركة. وقطر بـ 16 شركة.

والشركة التي صنفت الأقوى من بين دول الشرق الأوسط هي عملاق النفط والغاز "أرامكو السعودية" بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار في عام 2021 وقيمة سوقية وصلت إلى 2.3 تريليون دولار في 21 أبريل/ نيسان 2022. وتلتها شركة سابك في المركز الثاني، تليها مجموعة بنك قطر الوطني.

تعرّفوا أكثر على أكبر 10 شركات مدرجة في الشرق الأوسط في الفيديو أعلاه: