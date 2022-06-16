بيل غيتس يثير تفاعلا بحديث عن نظرية "الخداع الأعظم" بالعملات المشفرة

كشف بيل غيتس أنه ليس من محبي العملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إذ كان الشريك المؤسس لمايكروسوفت يتحدث في مؤتمر TechCrunch عن كيفية مكافحة أزمة المناخ من قبل شركات التكنولوجيا، عندما طرح عليه سؤال عن رأيه بالـNFT.

وأكّد غيتس أنه اعتاد "على فئات الأصول، مثل المزرعة، حيث يكون لديهم إنتاج، أو شركة، حيث يصنعون المنتجات"، مضيفًا "لديك فئة أصول تعتمد بنسبة 100٪ على نوع من نظرية "الخداع الأعظم"، بأن شخصًا ما سيدفع مقابلها أكثر مما سأدفعه. على أي حال، أنا لست مشتركًا في ذلك".

وعند سؤاله عن رأيه بالـNFT، سخر غيتس من الرموز الرقمية، قائلًا "من الواضح، أن نماذج القرود المصغرة الرقمية باهظة الثمن ستعمل على تحسين العالم بشكل كبير".

تأتي تعليقات غيتس وسط انهيار أسعار العملات المشفرة، إذ خسرت بيتكوين، أعلى العملات المشفرة قيمة في العالم، ثلثي قيمتها منذ ذروتها في نوفمبر 2021.

وهذه ليست المرة الأولى التي نبذ فيها غيتس العملات المشفرة، ففي مقابلة مع "بلومبيرغ تكنولوجي" في فبراير 2021، أشار إلى مدى سهولة القدرة على التلاعب بالعملة المشفرة.