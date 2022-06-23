أمازون تقدم روبوتًا جديدًا للمستودعات.. وتؤكد أنه لن يستبدل البشر

قدمت أمازون أول روبوت مستودعات مستقل بالكامل، بروتيوس، الذي يمكنه نقل الحاويات الثقيلة في المخازن. وتقول أمازون إن بروتيوس، بعكس باقي الروبوتات المحدودة بمناطق معينة، يمكنه التنقل والعمل مع البشر بأمان.

تزعم أمازون أن الروبوت لن يستبدل البشر وإنما يساعد في جوانب السلامة وسيحسن أوضاع العمل في المستودعات.

لكن الإعلان يأتي بعد وقت قصير من تسريب وثائق تكشف أن الشركة ستواجه أزمة عمال في غضون سنوات إن لم تقم بتغييرات جذرية.

واجهت أمازون مرارًا انتقادات بسبب ممارسات العمل، مع محاولات عديدة لتشكيل اتحادات بين عمال المستودعات. وفي أبريل، صوت عمال منشأة في جزيرة ستاتين بنيويورك على تشكيل أول اتحاد عمال للشركة في الولايات المتحدة.