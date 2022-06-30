كيف تثبت أن لديك إمكانات إدارية حتى لو لم تكن في منصب قيادي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– المهارات الإدارية ضرورية لتسلق السلم الوظيفي. فحتى لو لم يكن لديك دور إداري حاليًا، لا يزال بإمكانك إبراز قدراتك القيادية. ابحث عن فرص في منصبك الحالي لإبراز قدراتك، من خلال ما يلي:

إقامة العلاقات

قم بإنشاء علاقات مع زملائك حتى تصبح الشخص الذي يلجأون إليه للحصول على المساعدة والإرشاد. التعاطف أيضًا من السمات المهمة للقادة.

مارس دور القيادة عندما تسنح الفرصة

ألق نظرة على الوصف الوظيفي للأشخاص الأعلى، وسجل أي مهارات يمكنك تحسينها والمسؤوليات التي ستتحملها.

ابحث عن مشاريع للانضمام إليها أو خذ زمام المبادرة لاقتراح حلول جديدة تسمح لك بممارسة دور القيادة.

لا تخف من ردود الفعل

كن منفتحًا على التعليقات والنقد، ولا تخجل من سؤال زملائك عما يحتاجون إليه من القائد.

تواصل بوضوح

حاول أن تكون جزءًا من المحادثة، ولكن كن موجزًا ​​وواضحًا مع إظهار معرفتك وحماسك أيضًا.

كن متابعا جيدا

أتقن فن أن تكون أفضل متابع لرئيسك في العمل، بحيث تكون مستعدًا لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح.

تتبع إنجازاتك

تأكد من أن رؤساءك على دراية بإنجازاتك وقدراتك القيادية، وشارك معهم تعليقات العملاء حول الكيفية التي ساعدهم بها عملك.