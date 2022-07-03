سفينة Mayflower Autonomous ترسو في بليموث، ماساتشوستس، بدون طاقم أو قبطان على متنها، وقد غادرت السفينة، المعروفة أيضًا باسم " Mayflower 400"، المملكة المتحدة في أبريل لعبور المحيط بمساعدة بشرية قليلة.

طبقت Mayflower 400 الذكاء الاصطناعي وبيانات الوقت الحقيقي من شركة IBM للإبحار في البحر.

ستستمر المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية في إجراء الأبحاث عندما لا ترسو في بليموث بماساتشوستس (الولايات المتحدة).

يأمل قادة برومير أن تؤدي تكنولوجيا السفينة إلى طرق فعالة من حيث التكلفة للبحث عن فرص المناخ والتلوث البلاستيكي والحفاظ على المحيطات