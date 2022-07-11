تحدثت كلير أتكنسون، كبيرة المراسلين الإعلاميين في Insider، عن حب إيلون ماسك لدائرة الضوء وهوسه بحديث الجميع عنه، قائلة "الأمة تحب على ما يبدو الحديث عن أغنى رجل في العالم. ويحب ماسك أن يتحدث الجميع عنه. يحب أن يقول ويفعل الأشياء التي تبقيه في دائرة الضوء لأي سبب كان".

وتابعت أتكنسون بقول "سواء كان عن الحديث عن استيطان المريخ أو وضع الرقائق الإلكترونية في أدمغة الناس، وهو أمر يستكشفونه في Nuralink، إحدى الشركات التي قابل فيها السيدة التي أنجبت الطفلين، وهكذا، أعتقد جزءًا من صفقة تويتر كانت تتعلق بالبقاء في دائرة الضوء بنفس الطريقة التي يحب بها دونالد ترامب البقاء في دائرة الضوء".