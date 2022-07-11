بمحرك من 6 اسطوانات بسعة 3.5 ليتر مشحون وبقوة 409 أحصنة، نستعرض لكم فيما يلي 5 أسباب لشراء سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة.
- عراقة تويوتا لاند كروزر
تم تدشين سيارة تويوتا لاند كروزر قبل أكثر من 70 عامًا، حيث صنعت أكثر من 10.5 ملايين سيارة منها وبيعَت في أكثر من 170 بلدًا حول العالم.
- القدرة على التحمّل
تؤمّن تويوتا لاند كروزر سلامة ركّابها، وهي عمليّة ولديها قدرة كبيرة على تحمّل الاستخدام اليومي، مما يمكنكم من قيادتها أينما أردتم وكيفما شئتُم.
- مقصورة ركاب بجودة عالية
الجودة العالية تغطي مقصورة الركاب، مع سهولة الوصول إلى عتلات التحكم، إضافة إلى شاشة عرض ثلاثية الأبعاد لمراقبة التضاريس تساعد في عمليات التوجيه والمناورة على سرعات منخفضة.
- تصميم خارجي عصري
التصميم الخارجي يعتمد على استخدام الأشكال العريضة التي توحي بالقوة، ويلتقي الغطاء الأمامي مع شبكة المبرّد العمودية بزاوية 90 درجة تقريبًا بما يتناغم مع السقف والباب الخلفي.
- فئة رياضية لمحبي التضاريس الوعرة
تتوفّر تويوتا لاند كروزر بفئة "جي آر سبورت" مع شكل رياضي ولمسات باللون الأسود وأداء ديناميكيّ مميّز.