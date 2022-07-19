تكافح المزارع حول العالم لحماية محاصيلها. أسعار الأسمدة الاصطناعية آخذة في الارتفاع بسبب الحرب في أوكرانيا وتعطل سلسلة التوريد. لكن المزارعين في فيرمونت يجدون الراحة من مصدر غير متوقع، بول البشر.

البرنامج التجريبي من "معهد الأرض الخصبة" يهدف إلى استبدال الأسمدة الكيماوية ببول الإنسان. السائل غني بالفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم. عناصر غذائية مهمة تحتاجها النباتات للنمو.

بدأ المعهد برنامج استصلاح مغذيات البول في عام 2012، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يقوم المعهد بالبسترة قبل إرسال السائل إلى المزارع المحلية. وبينما لا يزال برنامج المنظمة محدودًا بمنطقة واحدة في ولاية فيرمونت، إلا أن لديهم طموحات بالتوسع.

