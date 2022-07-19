"بليزر EV".. ماذا يميز أول سيارة كهربائية متوسطة الحجم من شفروليه؟

هذه "بليزر EV"، أول سيارة كهربائية متوسطة الحجم ومتعددة الاستخدامات من شفروليه. الخطوة تتبع سلسلة من إعلانات السيارات الكهربائية من جنرال موتورز، بما فيها سيارة هامر الكهربائية وكاديلاك ليريك.

كل هذه السيارات تعتمد على نظام ألتيوم من جنرال موتوزر، الذي يقلل الأسلاك في منطقة البطاريات، ما يوفر مساحة لبطاريات أكثر، وبالتالي المساعدة في زيادة مدى القيادة.

تأتي بليزر الكهربائية بعدة نسخ من بينها أول سيارة كهربائية تحمل شعار "SS"، أو "سوبر سبورت"، من شفروليه. هذه النسخة الرياضية ستركز على الأداء العالي بمحركي دفع كلي ينتجان قوة 557 حصان، كما توفر خصائص متقدمة عديدة مثل تقنية مساعدة السائق "سوبر كروز".

كما أعلنت جنرال موتورز عن نموذج مخصص للتعقب لاستخدامات الشرطة.

سيبدأ سعر السيارة من 47595 دولارًا عندما تصل الأسواق في صيف عام 2023.