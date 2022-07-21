فيراري 812 كومبِتسيوني، سيارة حصريّة صُنعَت لزبائن محظوظين، حيث سيتم بيع 999 نُسخَة منها عالمياً. ستصل 3 سيارات منها إلى السوق الأمريكي، واختبرنا لكم السيارة رقم 1 منها.

المحرك من 12 اسطوانة بسعة 6.5 ليتر، يولد قوة 819 حصانًا وعزمًا يصل إلى 692 نيوتن-متر كحد أقصى.

سرعة السيارة القصوى تصل إلى 340 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في 2.85 ثانية ومن صفر إلى 200 كيلومتر في 7.5 ثانية.

شكل السيارة مختلف عن شقيقتها 812 سوبر فاست، فتعديلات الديناميكية الهوائية سمحت لها بتحقيق سرعات قصوى.

السيارة مزودة بعاكس أماميّ يتمدّد فوق سرعة 250 كيلومترًا في الساعة، ما يؤمن قوة ضغط سفليّة أكبر بنسبة 30٪؜ من شقيقتها السوبر فاست.

السيارة مزودة أيضًا بفتحات لتهوئة الفرامل والمحرك الجبارَيْن، بجانب عاكسات هوائية جانبية لانسيابية أفضل، ومخرج هوائي يمتد على عرض السيارة في الخلف يؤمن التماسك الممتاز.



هناك شفرة ضخمة في منتصف غطاء المحرك تعمل على شفط الهواء الساخن. اختفى الزجاج الخلفي، لتتحوّل ألياف الكاربون إلى عاكس كبير يقلل من الارتجاجات ويؤمّن ثباتًا أكبر للسيارة.

ولأوّل مرة نظام مستقلّ للالتفاف بالإطارات الأربعة يسمح لكلّ إطار في الخلف بالالتفاف بزاوية مختلفة. جُهّزت بإطارات ميشلان كاب ٢ آر.

التصميم الداخلي وفيّ للفيراري 812 سوبر فاست، وألياف الكاربون تغطي المقصورة كما اللون الأصفر.

تُعطي فيراري أهمية كبيرة لخدمة زبائنها المميزين، لذا مدّدت الخدمة الميكانيكية المجانية إلى سبع سنوات.