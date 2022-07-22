تاكسي روبوت.. شركة صينية عملاقة تصنع مركبة أجرة بمقود قابل للإزالة

كشفت عملاق التقنية الصينية "بايدو" عن “أبولو RT6، سيارة كهربائية ذاتية القيادة بمقود قابل للإزالة، وتقول الشركة إن هذه المركبة ذاتية القيادة تقلل تكاليف الإنتاج إلى النصف تقريبًا.

المقود القابل للإزالة غير قانوني حاليًا بانتظار أن توافق عليه السلطات في الصين، وتقول "بايدو" إن هذا الطراز سيوضع في خدمة "أبولو غو" لطلب سيارات التوصيل في وقت ما العام المقبل.

انضمت "بايدو" و "بوني.إيه آي" هذا العام إلى "أوتو إكس" المدعومة من "علي بابا" لتوفير سيارات أجرة روبوتية في الصين.

بعض الشركات التي تطور مركبات بدون مقود تتضمن "جنرال موتورز" و "هوندا" و "غوغل" و "مرسيدس بنز".