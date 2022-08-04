من محركها سريع التجاوب إلى المقصورة الداخلية ذات التصميم الرياضي، نستعرض لكم في هذا الفيديو أبرز مميزات سيارة "بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن" والأسباب التي قد تدفعكم لشراء واحدة منها.

محرك قوي من 6 اسطوانات

سيارة "بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن" مزودة بمحرك قوي من 6 اسطوانات يولّد قوة 410 أحصنة و550 نيوتن متر من عزم دوران، بتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.2 ثانية، ما يعطي السيارة الرياضية ذات الحجم الصغير أداء عاليًا.

استهلاك الوقود

رغم أن السيارة رياضية إلا أن استهلاك الوقود فيها يعتبر مثاليًا، حيث تستهلك "بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن" 9 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تجربة القيادة الممتعة

تركز السيارة على إعطاء سائق السيارة تجربة مميزة وممتعة، فمن الأداء الرياضي وصولًا بهدير المحرك داخل المقصورة إلى تجاوب المحرك السريع، توفر هذه الخصائص تجربة قيادة استثنائية لمن يجلس خلق المقود.

عناصر الراحة

المقصورة الداخلية لسيارة "بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن" تتميز بالراحة، فالمقاعد الرياضية تمنح الركاب الثبات وتحتضنهم عند دخول المنعطفات، في حين صُمّمت لوحة التحكم والأزرار لتحيط بالسائق.

التصميم الخارجي

تصميم السيارة الخارجي يعكس الطابع الديناميكي للسيارة، فخطوط "بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن" تكشف مظهرها الرياضي القوي.