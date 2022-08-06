تسربت المياه إلى خوذة رائد وكالة الفضاء الأوروبية لدى اختتامه جولة دامت 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، ما هدد بتعرضه لسيناريو كارثي غير متوقع. الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي 2013 تعرض رائد فضاء إيطالي لحادثة مخيفة مشابهة لهذه الواقعة.

أوقفت ناسا الآن جميع جولات المشي في الفضاء في محطة الفضاء الدولية إلى أن أعيد ماتياس بدلة الفضاء المعيبة إلى الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر لفحصها. ولكن حتى لو تم إصلاحها، فإن المشكلة الأساسية هي أن هذه البدلات الفضائية أو EMUs عمرها عقود ولم يتبق الكثير منها.