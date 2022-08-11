كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أحدث جيل من الهواتف الذكية القابلة للطي وهو هاتف Galaxy Z Flip 4 وGalaxy Z Fold 4. تتضمن التحديثات عمرًا أطول للبطارية ومفصلات أصغر وتحسينات في الكاميرا بالطبع.

كما يمكن التحقق من الإشعارات الواردة والرد عليها من شاشة الغطاء دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية للهاتف، يتضمن الهاتف الجديد أيضًا تحديثات لتصميمه وبطاريته.

ويسمح هاتف Galaxy Z Fold 4 الجديد باستخدام عدة تطبيقات على الشاشة في آن واحد، فيمكنك اللعب والدردشة معًا لتجربة فريدة.

بالإضافة إلى المزيد من التحديثات والمزايا الجديدة، تابع الفيديو لمشاهدة التفاصيل.