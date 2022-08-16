شاهد.. تداول واسع لفيديو أفعى تسير باستخدام أرجل آلية

نشر المهندس ومستخدم يوتيوب ألين بان هذا الفيديو الذي يفصّل جهوده في صنع رجل آلية لأفعى.

وقال بان في فيديو له "ألين: أشعر بالأسى للأفاعي. فقدوا أرجلهم ولا يحاول أحد حتى العثور عليها. لا أحد سواي، محب الأفاعي، ألين بان".

يعتقد العلماء أن تطور الأفاعي أدى إلى فقدان أرجلها قبل أكثر من 100 مليون عام.

لابتكار الأداة، صنع بان روبوتًا بأنبوب شفاف يمكن للأفعى الزحف بداخله.

تتضمن الأرجل الآلية الأربعة 3 مفاصل وجهازين يمكن التحكم بهما لاسلكيًا من لابتوب.

زار بان مربي أفاعي لاختبار الجهاز على أفعى حيّة، وبعد عدة محاولات فاشلة، زحفت الأفعى "طوعًا" إلى الأنبوب وبدأت عملية السير المبرمجة.

حصل الفيديو على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة في يومين فقط.