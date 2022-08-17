أصبحت وكالة ناسا جاهزة أخيرًا لإطلاق صاروخها العملاق، أرتميس 1، إلى القمر، فقد اختبر مهندسو مركز كينيدي للفضاء هذا الصاروخ لأشهر قبل أن ينطلق من أجل مهمته القمرية المخطط لها في أواخر أغسطس، لكن بدء التشغيل إلى منصة الإطلاق بدأ الليلة الماضية.

تخطط ناسا للإطلاق في 29 أغسطس، إذا سار كل شيء حسبما هو مخطط له، ومن الصعب معرفة ما هو أكثر إثارة للإعجاب هنا - الصاروخ نفسه أو الزاحف الذي أوصل الصاروخ إلى منصة الإطلاق. إذ تم بناء هذه المركبات الزاحفة في الستينيات، وهي مصممة لحمل صاروخ Saturn V إلى منصة الإطلاق لبرنامج أبولو.