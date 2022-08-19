كشفت شركة دودج عن نموذج السيارة الرياضية الكهربائية، تشارجر دايتونا SRT، حيث تحاكي هذه المركبة طابع السيارات الرياضية الكلاسيكية التي تعمل بالوقود.

بحسب تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي في دودج، فإن المركبة "توجب أن تبدو كسيارة دودج ، وأن تُصدر صوتًا كسيارة دودج، وأن تكون قيادتها كسيارة دودج".

تم تزويد دودج دايتونا بناقل سرعات لإعادة خلق شعور تبديل الغيارات لمن يحب صوت وطابع السيارات الاعتيادية. كما أن المركبة مزودة بعادم يخلق صوتًا عبر دفع الهواء في أنابيب تتضمن حواجز وحجيرات.

النموذج الذي كشفت عنه دودج يوفر عرضًا للطراز الذي يتوقع أن يبدأ بيعه في عام 2024، في حين أن تصنيع سيارات الشركة الرياضية الحالية التي تعمل بالوقود، تشارجر وتشالنجر، ينتهي العام القادم.