سيارة لينكولن الاختبارية الجديدة بلا مقود.. شاهد كيف

كشفت شركة لينكولن النقاب عن سيارة "كونسيبت" فاخرة كهربائية مستقبلية، موديل L100. السيارة المستقلة بالكامل لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.

تحل وحدة تحكم مركزية مزودة بجهاز تحكم "قطعة الشطرنج" محل عجلة القيادة التقليدية.

يوجد داخل السيارة شاشة أرضية رقمية، وسقف زجاجي وأبواب بمفصلات عكسية.

نظرًا لأن السيارة تقود نفسها، يمكن قلب مقاعد الصف الأمامي لمواجهة الركاب بالخلف.

تقول لينكولن إن تقنيات البطاريات الجديدة تساعد المصممين على "زيادة مساحة المقصورة الداخلية إلى أقصى حد".

نتخيل إمكانيات الغد مع كونسيبت لينكولن موديل L100، وهو رؤية أعيد تصورها للتنقل الشخصي.

يكرّم الطراز L100 الاختباري أول سيارة فاخرة من طراز لينكولن منذ 100 عام.

لم يتم تعيينها للإنتاج ولن يتم بيعها للزبائن.