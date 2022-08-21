بعد رحلة بطيئة لمسافة امتدت 6.4 كيلومتر على متن مركبة زاحفة عملاقة تابعة لوكالة ناسا، وصل أرتميس 1 إلى منصة الإطلاق هذا الأسبوع قبل الإقلاع إلى سطح القمر المخطط له في 29 أغسطس. الصاروخ العملاق هو أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، ومن المقرر أن يحلق أبعد من أي مركبة فضائية صنعها الإنسان من قبل. إنها أيضًا المهمة الأولى لبرنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ذو بشرة ملونة على القمر بحلول عام 2025، وبناء قاعدة قمرية في النهاية، وإفساح المجال لمزيد من الاستكشافات للمريخ، وربما أبعد من ذلك.

