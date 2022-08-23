عمد بعض سائقي تسلا إلى تصوير أطفالهم وهم يقفون أمام سيارات تسلا متحركة لإظهار أن خاصية "القيادة الذاتية التامة" في المركبة فعالة حقًا.

تأتي هذه الصيحة بعد دعوات من مهندس برمجيات بحظر هذه الخاصية إلى أن يتمكن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك "من إثبات أنها لن تدهس الأطفال".

وبينما سارع البعض إلى الدفاع عن الشركة، أشار آخرون إلى أن خاصية القيادة الذاتية التامة ليست مثالية.

من جانبها، قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة إن على الناس ألا يحاولوا أبدًا اختلاق اختباراتهم الخاصة أو استخدام أشخاص حقيقيين.