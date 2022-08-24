نشرت ناسا صورًا جديدة مذهلة لكوكب المشتري من تلسكوب "ويب" الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في ديسمبر. في هذه الصور المركبة الجديدة، يمكن رؤية شفق قوس قزح لا يصدق ودوامة من الأعاصير العملاقة على سطح الكوكب.

يشير العلماء أيضًا إلى ظهور حلقات باهتة ومجرات أخرى حول الكوكب في خلفية الصور.

البعض قد يفكر في أن الكوكب "لا يبدو مثل المشتري الذي اعتدت رؤيته"، باللون الأحمر والبرتقالي والبني، وسبب اختلاف الألوان هو أن تلسكوب "ويب" ليس منظارًا بصريًا، حيث يعمل بالأشعة تحت الحمراء، التي تعتبر غير مرئية للعين البشرية، ولذا يجب على المنظار استخدام ثلاثة مرشحات لترجمة الضوء الذي ينبعث من الأشعة تحت الحمراء إلى الضوء الذي يمكن للعين البشرية رؤيته.

في الصور، يمكن رؤية اللون الأحمر، التي تمثل الشفق، أما اللونين الأصفر والتركوازي فهما للضباب الجوي، والأزرق الداكن هي السحب، وأخيرًا، الدائرة البيضاء الضخمة هي الدائرة المشهورة التي عادة ما تكون حمراء اللون، لكنها باللون الأبيض في هذه الصورة.