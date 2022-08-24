شاب يزرع مفتاح تسلا في يده.. شاهد كيف يشغل سيارته

لماذا قد تقلق بشأن فقد مفاتيح سيارتك عندما يمكنك أن تأخذ بزمام الأمور بيديك، حرفيًا، مع زرع رقاقة في يدك عند متجر وشوم؟

تم حقن براندون ديلالي بمخدر موضعي، ثم تم إدخال الرقاقة. بعد بضعة أيام، لم تكن يده تؤلمه، وكان يمررها قرب باب مركبته لفتح سيارة تسلا.

ورغم أنه تعرض للسخرية، يقول براندون إنه ليس من معجبي إيلون ماسك وإنما "من المهووسين بالتكنولوجيا. أنا أعمل في مجال التكنولوجيا"، على حد تعبيره.

وكان لدى براندون بالفعل شريحة مزروعة في يده الأخرى تسمح له بفتح باب منزله، كما أنها تحمل معلومات الاتصال والمعلومات الطبية الخاصة به، مثل لقاحات كوفيد، حيث تضيء باللون الأخضر لتعرف أن الهاتف يقرأ الشريحة.