خبيرة توضح لماذا "عليك أن تشتري الأسهم عندما يبدو الأمر مفزعًا"؟

واجه ارتفاع سوق الأسهم في الصيف مشكلة مؤخرًا، لكن رغم التراجع، توضح أنستازيا أموروسو، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في iCapital ، لماذا يجب على المستثمرين على المدى الطويل شراء الأسهم، خاصة عندما تبدو السوق سيئة.

أشارت أموروسو إلى أنه "إذا كنت تشتري الأسهم عند تقييمها بـ20 أو 22 ضعفًا، كما حدث في بداية العام، فمن المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى تحقيق أفضل عوائد على المدى الطويل".

وأكدت أنه "تاريخيًا، نرى أنه على مدار عام أو خمس سنوات، إذا استثمرت في هذا القيمة المرتفعة، فإن عوائدك تكون منخفضة جدًا"، مضيفة "لكن إذا اشتريت أسهمًا عندما كان يتم تداول مؤشر S&P بـ16 ضعف معدله الآجل، فإن العوائد الآجلة تميل إلى أن تكون أفضل كثيرًا على أساس عام واحد، وعلى أساس متوسط ​​خمس سنوات".

وتابعت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في iCapital بالقول "بينما نتداول اليوم، عند حوالي 18 ضعف المعدل الآجل، سأقول إنه ليس من المروع شراء الأسهم بالفعل، لكننا نقترب من سبتمبر، حيث تميل الأمور إلى أن تكون أضعف قليلاً موسميًا، إلى الحد الذي نحصل فيه على تراجع. لن نتراجع إلى 3700 نقطة ربما، لكننا سنكون قريبًا منها، وأعتقد أنه يجب على المستثمرين التدخل حينها وشراء تلك الأسهم مقابل مع وضع أفق استثماري طويل الأجل في الاعتبار".

واختتمت أموروسو تعليقها بالقول "لذا فإن مكافأة المخاطرة، كما تعلمون، أنه كلما اقتربنا من 3700 نقطة، كلما كانت فرصة الشراء أكثر إلحاحًا، وكلما اقتربنا من 4300 في مؤشر S&P، كما كنا في الآونة الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي ستواجه فيه نوعًا من الأرباح، وسأبتعد ربما عن شراء الأسهم في تلك النقطة".