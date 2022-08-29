دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سادت البنوك الخليجية قائمة فوربس لأقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022، وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المركز الأول بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار. وفي المركز الثاني بنك أبوظبي الأول بإجمالي أصول قيمتها 272.4 مليار دولار.

صنّفت قائمة فوربس أقوى 30 بنكاً حسب أسواق المال وفقا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021. وقد منح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته.

وحسب القائمة تمكنت البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث بلغ مجموع أصول أكبر البنوك المدرجة في الشرق الأوسط لـ 2.5 تريليون دولار بنهاية 2021 بينما تجاوزت الأرباح 34 مليار دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو 2022، أي زيادة قدرها 23%.

وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك والمغرب بـ3 بنوك.

إليكم في الفيديو أعلاه ترتيب أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022 حسب قائمة فوربس.