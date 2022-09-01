توقفت التدفقات المادية لغاز خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا ووصلت إلى الصفر صباح الأربعاء (بتوقيت وسط أوروبا)، وفقًا لبيانات مشغل الشركة.

وأكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في إعلان أن الوقف كان مقررًا وسيستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

يعتبر "نورد ستريم 1"، أكبر خط أنابيب ينقل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، وكان قد أغلق في السابق لمدة 10 أيام في أواخر شهر يوليو/تموز من أجل "الصيانة السنوية".

وأثار انقطاع الخدمة يوم الأربعاء مخاوف قائمة من أن روسيا تعمدت قطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ردًا على العقوبات الغربية، بسبب حربها في أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه موسكو.