حذرت روسيا، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي من عواقب تحرك الكتلة لتعليق كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بحسب وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو لوكالة الأنباء: "لن يترك انتهاك الاتحاد الأوروبي أو التحايل عليه أو انسحابه من اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا دون عواقب". وأضاف: "سنقرر بأنفسنا ما إذا كانت الاجراءات ستكون متكافئة أو غير متكافئة أو شيئا لا يتوقعه الاتحاد الاوروبي".

فبعد اجتماع غير رسمي لمدة يومين في براغ، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى توافق سياسي للتعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن القرار "سيقلل بشكل كبير من عدد التأشيرات الجديدة الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، نظرًا لأن العملية ستصبح أكثر صعوبة وستستغرق وقتًا أطول.

كانت التأشيرات مقيدة بالفعل لبعض فئات المواطنين الروس.

قال بوريل إن هذا ليس نصًا قانونيًا، ولكنه اتفاق سياسي فقط في هذه المرحلة.

وفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، قال غروشكو أيضًا إن دول الاتحاد الأوروبي تعاقب مواطنيها من خلال وقف التواصل مع روسيا، لا سيما من خلال منع الأشخاص الذين يرغبون في العمل في روسيا من القدوم إلى هناك.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات أصبحت “وحشية وعارًا” على أوروبا.