من ألعاب الفيديو القديمة إلى التكنولوجيا الرائعة، فيما يتعلق بالابتكار، فإن براندون ديلالي البالغ من العمر 41 عامًا يتولى زمام الأمور بنفسه. هذا الأمر ممكن لبراندون بفضل رقاقة مثل هذه، المزروعة تحت الجلد في يده اليمنى.

الرقاقة نفسها بحجم مشبك ورق صغير، حيث قام اختصاصي ثقب بزراعة الشريحة التي تكلف 300 دولار، والتي لا تؤثر على أنشطة براندون اليومية وفق ما قاله، ولا يلاحظها الناس حتى.

وهذه ليست أول رقاقة بالنسبة لبراندون، حيث تفتح شريحة أخرى في يده اليسرى قفل باب منزله. وعند الحاجة، فإنها تعرض سجلاته الطبية.

الدافع وراء الزراعة هو عيش حياة دون الحاجة إلى حمل المفاتيح والمحفظة، كما يقول براندون.

ويخطط براندون الآن لزراعة شريحة ثالثة لمراقبة الإشارات الحيوية مثل درجة حرارة جسمه. لكن بالطبع يجب على أي شخص التأكد من استشارة الطبيب قبل إجراء أي تعديلات أو عمليات زرع للجسم.