كشفت آبل عن أجهزتها الجديدة "آيفون 14" و "آيفون 14 برو" و "آيفون 14 برو" و "آيفون 14 برو ماكس"، حيث قامت بتحسينات على نظام الكاميرات في الأجهزة بجانب الكشف عن خاصية "الجزيرة الديناميكية" الجديدة.

ستزيل آبل حجيرة شرائح الاتصال، حيث ستعتمد الأجهزة على الشرائح الرقمية (eSim) بدلًا من الشرائح الفعلية.

أما خاصية "الجزيرة الديناميكية" فهي حل آبل لدمج فجوة الكاميرا مع شاشة العرض، حيث تعمل الخاصية عبر نظام التشغيل بأكمله، لأشياء مثل التأكد من توصيل سماعات "Airpod" أو كتم الصوت أو بدء الشحن وغيرها من الأمور الأخرى.

كما قامت آبل بتحديثات في الكاميرا، حيث يمكن الآن التصوير بخاصية "Pro Raw" بدقة 48 ميغابكسل.

سيبدأ سعر جهازي "آيفون 14" و "آيفون 14 بلس" من 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي، في حين سيبدأ سعر هاتفي "آيفون 14 برو" و "آيفون 14 برو ماكس" من 999 دولارًا و 1099 دولارًا.