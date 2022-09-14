كشفت فيراري عن "Purisangue" التي طال انتظارها، سيارة بأربعة أبواب بحجم كامل من المصنّع الإيطالي.

المركبة مزودة بمحرك قوي من 12 اسطوانة يولّد قوة 715 حصانًا.

تقول الشركة إن السيارة تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.3 ثوان، في حين يساعد "نظام تعليق نشط" في إبقاء السيارة ثابتة على السرعات العالية.

وترفض فيراري تسميتها بسيارة متعددة الاستخدامات، لكن علامات تجارية فارهة أخرى مثل لامبورغيني وأستون مارتن يقدمون طرازات مشابهة.

ستتوفر سيارة "Purisangue" في شتاء عام 2023 بسعر يبدأ من قرابة 400 ألف دولار.