هذه الميزة الجديدة في نظام تشغيل iOS قد تنقذك من المواقف المحرجة

أصبح التحديث الجديد لنظام تشغيل آيفون متاحًا الآن، ومع كل الميزات التي أطلعناكم عليها في يونيو الماضي كتعديل أخطاء ميزة التصحيح التلقائي. مثل بعث رسالة "مرحبا يا بيب (Babe)" التي كنت ترسلها إلى مديرك "غيب (Gabe)".

يمكنك الآن تصحيح ذلك وإعادة إرسالها في غضون دقيقتين من موعد إرسالها الفعلي طالما أن المتلقي لم يقرأها.

وسيتمكن المتلقي من معرفة أن الرسالة تم تعديلها أو حذفها ويمكن تنفيذها فقط إذا كان كلا الجانبين على نظام التشغيل iOS 16.

ستتمكن أيضًا من تخصيص شاشة القفل بأوراق حائط مخصصة وأدوات تضيف معلومات في لمحة.