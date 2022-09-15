ستتوفر في صيف عام 2023.. إليكم سيارة فورد "موستانغ" الجديدة

كشفت "فورد" عن الجيل السابع من "موستانغ"، حيث تم إعادة تصميم الشكل الخارجي والمحركات لكنها تُذكر بالطرازات الماضية.

هناك خياران غير كهربائيين للمحركات: 4 اسطوانات بسعة 2.3 لترات و8 اسطوانات بسعة 5 لترات، وكجزء من التصميم الداخلي الجديد كليًا، قدمت "فورد" شاشة رقمية ضخمة.

أعلنت "فورد" في 2017 عن خططها لصنع "موستانغ" هجينة، لكن الخطط لم تنفذ بعد. رغم ذلك، تقول "فورد" إنها تلبي أهداف تقليل الانبعاثات بسياراتها الكهربائية بالكامل الموجودة حاليًا.

بعض المنافسين ابتعدوا عن سيارات الأداء العالي بمحركات تعمل على الوقود، مثل "دودج تشالنجر".

ومن المقرر أن تتوفر "موستانغ" الجديدة في صيف عام 2023.