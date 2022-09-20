قد لا يتم إنتاجها إطلاقًا.. شاهد قدرات سيارة السباق الكهربائية من BMW

تعرض BMW الشرق الأوسط نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية بالكامل للقيادة على الطرق الوعرة يسمى "ديون تاكسي".

تم بناء السيارة الكهربائية بواسطة Spark Racing Technology بهيكل BMW مصنوع من البوليمر المقوى بالألياف الطبيعية.

تقول BMW إن هذا النموذج الأولي يوضح "ما يمكن أن يكون ممكنًا" ولكن لن يتم إنتاجه أو الدخول في منافسة.

لكن فيلمهم الجديد يُظهر "ديون تاكسي" وهي تتسابق في تل المرعب (في منطقة الظفرة، أبوظبي)، أحد أطول الكثبان الرملية في العالم مع انحدار 50 درجة.

تنتج Spark Racing Technology أجزاءً قياسية للسيارات المنافسة في Extreme E.

تم إطلاق Extreme E في عام 2021، وهي سلسلة سباقات دولية على الطرق الوعرة تتميز بسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

يمكن للفرق العمل مع شركات مثل GMC Hummer EV لوضع لمستهم الخاصة على المركبة.