هوندا تقدم علاوات "زائدة" لموظفيها وتصدمهم بإعادة المبالغ الإضافية

قدم مصنع هوندا في أوهايو مكافآت للعمال. مكافأة لك، ومكافأة لك، مكافآت للجميع. لكن قررت الشركة لاحقاً استعادة المكافآت أو استعادة بعض منها على الأقل، والموظفون مستاؤون جدا بشأن ذلك.

حدث الأمر بمصنع في ماريسفيل خارج كولومبوس، ثم قالت الشركة للموظفين لاحقًا إنّنا دفعنا لكم مبالغ كثيرة، لذلك سنستعيد هذه المبالغ الزائدة، وكان هذا في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي مع إطلاع الموظفين بالأخبار السيئة.

وأوضحت شركة هوندا أن بإمكان الموظفين إما أن يسددوا المبالغ الزائدة دفعة واحدة، أو أن تخصم شركة هوندا المبالغ مباشرةً من رواتبهم الشهرية.

لم تصرح شركة هوندا بعد عن المبالغ، بينما يقول بعض الخبراء إن هذا من الأشياء القانونية، حتى وإن كانت تبدو أنها غير عادلة.