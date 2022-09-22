شركة تستخدم مقاطع TikTok مضحكة لتعيين موظفيها

لا يعتبر دايسوكي ساكوراي مؤثرًا نموذجيًا في TikTok فقط، إنما هو الرئيس التنفيذي لشركة “دايكو” الأمنية الصغيرة في طوكيو التي واجهت صعوبة في التوظيف، خاصة بين شريحة الشباب.. إليكم كيف اكتسبت شركته الشهرة عبر استخدام TikTok لجلب موظفين جدد للشركة.

يقول ساكوراي إنه في كل مرة تنتشر فيه مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فإنهم يتلقون المزيد والمزيد من الأسئلة حول التوظيف ومكان تواجد الشركة وكيفية التقدم للوظيفة.

حصد أكثر فيديو تم نشره من الشركة 50 مليون مشاهدة.

تتمثل خطوة ساكوراي القادمة في توسيع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، بهدف الوصول إلى 10 ملايين متابع على TikTok.