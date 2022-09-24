بسبب تحدي على "تيك توك".. شاهد كيف سرق لصوص سيارات بسلك شاحن

تسبب تحدي غريب على موقع "تيك توك" عبارة عن سرقة أكبر عدد من سيارات "كيا" في وقوع عدد من حوادث السرقة، الأمر الذي أثار حالة من القلق، وأعلن المتحدث باسم "تيك توك" في بيان أن مثل هذه المقاطع تنتهك سياسة الموقع قائلًا: "لا يتغاضى "تيك توك" عن هذا السلوك الذي ينتهك سياساتنا وستتم إزالته إذا تم العثور عليه على منصتنا".

من جهتها قالت شركة "كيا أمريكا" إنها "تدرك الارتفاع في سرقات السيارات لمجموعة من الموديلات"، مضيفًة أن "جميع طرازات وموديلات 2022 مزودة بأجهزة "إيموبلايزر" (جهاز يوقف عمل المحرك لمنع سرقتها)". وشددت على أن "جميع سيارات كيا المعروضة للبيع في الولايات المتحدة تلبي أو تتجاوز المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات".

في حين قالت شركة "هيونداي موتور أمريكا"، إنها "قلقة بشأن ارتفاع عدد سرقات السيارات المحلية. إن سلامة ورفاهية عملائنا والمجتمع ستظل على رأس أولوياتنا. هذه المركبات تلبي أو تتجاوز المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات، كما أن أجهزة "إيموبلايزر" (جهاز يوقف عمل المحرك لمنع سرقتها) هي معدات قياسية في جميع سيارات هيونداي الجديدة".