يدخل المستثمرون آخر أسبوع كامل من سبتمبر متطلعين إلى الهدوء، حيث زادت المصارف المركزية حول العالم الأسبوع الماضي أسعار الفائدة وهزّت الأسواق العالمية مع احتدام المعركة ضد التضخم.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، وصنع التاريخ بثلاث زيادات هائلة على التوالي.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن "علينا أن نترك التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكنها لا توجد. علينا إعادة الاتساق بين العرض والطلب، وطريقة القيام بذلك هي عن طريق إبطاء الاقتصاد".

ويمكنك أن ترى ذلك في معدلات الرهن العقاري التي تضاعفت هذا العام. تقول شركة فريدي ماك إن معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بلغ 6.3٪ تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، مرتفعًا عما يزيد قليلاً عن 6٪ الأسبوع الماضي و 2.88٪ فقط قبل عام.

كما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يجعل كل جزء من الأخبار الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية كدليل على أنه يعمل على تهدئة الاقتصاد وقمع التضخم.