أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يوم الثلاثاء، نجاح مسبار فضائي تابع لها في الاصطدام عن عمد بكويكب في أول اختبار للبشرية للدفاع عن كوكب الأرض.

وحدث الاصطدام كما هو مخطط له، ما أدى لتعالي صيحات الفرح داخل وحدة التحكم في المركبة الموجودة بولاية ماريلاند، حيث كان يتابع أفراد طاقم وحدة التحكم المهمة التاريخية الأولى من نوعها.

ويمكن سماع ورؤية الطاقم في مختبر جون هوبكنس للفيزياء التطبيقية وهم يهتفون بصوت عال ويحتفلون بعد نجاح العملية، في حين أظهرت المقاطع تفاصيل واضحة جدًا للاصطدام.

وتمكن فريق ناسا من إرسال جسم بحجم ثلاجة من الأرض إلى جسم بحجم الأهرامات العملاقة في وسط الفضاء بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، ونجحوا في إصابته.