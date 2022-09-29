أنهت "أليس"، أول طائرة كهربائية بالكامل في العالم، أول تجربة طيران لها، حيث حلقت الطائرة عديمة الانبعاثات لمدة 8 دقائق على ارتفاع 3500 قدم.

تهدف الشركة الإسرائيلية الناشئة "إيفياشن" إلى السفر الإقليمي برحلات تتراوح ما بين 150 ميلاً إلى 250 ميلاً.

وقالت الشركة إن التكنولوجيا في البطارية تسمح بالتحليق لمدة ساعة أو ما يقارب 440 ميل بحريّ بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط، كما تأمل الشركة بتسليم الطائرات إلى الزبائن بحلول عام 2027.

بجانب "إيفياشن"، فإن شركات ضخمة مثل "بوينغ" و "أيرباص" تعمل أيضاً على صناعة طائرات صديقة للبيئة للمستقبل.